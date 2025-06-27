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أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطنى توزع 600 كرتونة غذائية فى الإسكندرية

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  • أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطنى توزع 600 كرتونة غذائية فى الإسكندرية 1/3
  • أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطنى توزع 600 كرتونة غذائية فى الإسكندرية 2/3
  • أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطنى توزع 600 كرتونة غذائية فى الإسكندرية 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 26 يونيو 2025 09:51 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومساندةً للأسر المتضررة من التقلبات الجوية، قامت أسقفية الخدمات العامة بتوزيع 600 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن حملة "إيد واحدة".

واستهدف التوزيع منطقتي كوبري الناموس والخمسماية، حيث تم إيصال المساعدات إلى المستحقين بالتعاون والتنسيق بين الكنائس والمساجد في تلك المناطق، في مشهد يعكس وحدة وتكاتف أبناء الوطن في مواجهة التحديات الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للدور المجتمعي الذي تضطلع به مؤسسات التحالف الوطني، لتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في أوقات الأزمات.

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