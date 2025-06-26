عراقجي: لا يوجد تفاهم حاليا بشأن محادثات جديدة مع واشنطن وطهران تقيم ما إذا كانت الدبلوماسية في مصلحتها

اشار وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ الى ان طهران تقيم ما إذا كانت الدبلوماسية مع واشنطن في مصلحتها، مؤكدا بانه لا يوجد تفاهم حاليا بشأن محادثات جديدة مع واشنطن.

وشدد عراقجي في تصريح له، على اننا لا نقبل مصطلح ​وقف اطلاق النار​، لاننا قلنا منذ البداية اننا في حالة دفاع عن النفس، واننا سنتوقف اذا توقفوا عن اطلاق النار. واكد بانه لا صحة لاي من الروايات بشأن ان ايران والنظام الصهيوني تفاوضا او ان الطرفين تفاوضا مع اميركا او ان اميركا قامت بالوساطة.

ولفت عراقجي الى انه اثناء عودتي عن طريق البر من موسكو تلقينا رسالة من الطرف الاخر بانهم مستعدون لوقف اطلاق النار اعتبارًا من الساعة الرابعة صباحًا، واذا اوقفت ايران هجماتها فلن يواصلوا وهو الشرط الذي وضعناه. وشدد على ان النظام الصهيوني اوقف هجومه من منطلق اليأس.