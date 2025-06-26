موقع نور نيوز: وحدة مصفاة حقل بارس الجنوبي والتي تعرضت لقصف إسرائيلي تعود للعمل

ذكر موقع "نور نيوز" الإيراني الحكومي أن الوحدة المتضررة من المرحلة الرابعة عشرة من مصفاة حقل بارس الجنوبي في محافظة بوشهر الإيرانية، والتي تعرضت لقصف إسرائيلي، عادت للعمل.

واشار الموقع الى إن إنتاج الغاز لم يتوقف وإن الوحدة المتضررة تم إصلاحها في غضون عشرة أيام تقريبا.