نتانياهو يرى فرصة لتوسيع اتفاقات السلام بعد الحرب مع إيران

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن هناك فرصة لتوسيع اتفاقات ال​سلام​ بعد انتهاء الحرب مع إيران والتي استمرت 12 يوما. واوضح نتانياهو في مقطع فيديو وزعه مكتبه، "لقد حاربنا إيران بعزم وحققنا نصرا كبيرا، هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقات السلام بشكل كبير". ويشير في تصريحه إلى اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

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