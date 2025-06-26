شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر والان مع تفاصيل الخبر

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى احتفالية "ذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض مصر" والتى نظمها حزب حماة الوطن، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الشخصيات العامة والبارزة، وذلك فى إطار دعم الدولة لمسار العائلة المقدسة وتسليط الضوء على أهمية المسار اجتماعيا وسياحيا واقتصاديا وقوميا ودينيا.

ويضم مسار الرحلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، كما يحتوى كل موقع على مجموعة من الآثار فى صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة فاعلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار حرصها على تعزيز التعاون لإحياء الأثار الدينية فى مصر ودعم الفعاليات التى من دورها تنشيط السياحة وجذب السياح وبدورها الحفاظ على الأمن القومى المصري.

كما شهدت الاحتفالية حلقة نقاشية عن مسار العائلة المقدسة، أدارتها النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، وأحمد حشيش وجهاد سيف ومحفوظ حامد وعلى حسين وسامى الزيات وقمر أسامة وشيماء الأشقر وهدير زيدان وبسمة سعيد، أعضاء التنسيقية.