مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari: انحسار موجة الحر الثلاثاء

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari استمرار ​موجة الحر​ الاعتيادية حتى الاثنين المقبل وتنحسر الثلاثاء في الاول من تموز لتصل درجات الحرارة بقاعاً الى 25 وساحلاً الى 28 ويستمر الانحسار حتى الخميس المقبل في 3 تموز، بعدها تعود درجات الحرارة الى 32 بقاعاً و29 ساحلاً.

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