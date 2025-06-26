قوى الأمن: توقيف سوريَين لترويجهما المخدرات في جبل لبنان وضبط كمية منها بحوزتهما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن نشاط شخصَين مجهولَين بعمليّات ​ترويج المخدرات​ في محافظة ​جبل لبنان​، يستخدمان سيارة نوع "هوندا CRV" لون شمباني".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من السّوريَّين: "ع. ق." (مواليد عام 1990) و"س. ح." (مواليد عام 1989)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2025-06-23، وبعد عمليّة متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدهما في محلّة ​أنطلياس​ على متن السّيّارة المذكورة، أثناء قيامهما بترويج المواد المخدّرة؛ فعملت على توقيفهما وضبط السّيّارة".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة، عُثر على: 4 أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا، 42 طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادّة بيضاء اللّون، 20 حبّة "Tramadol"، أنبوب زجاجي يحتوي على سائل شفّاف مدوّن عليه "KETAX"، مبلغ مالي وهاتفان خلويّان".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعدد كبير من الزّبائن في مختلف مناطق جبل لبنان، على متن السّيّارة المضبوطة، وذلك لصالح أحد التجّار"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".