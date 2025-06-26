رئيس جمعية "من حقّي الحياة" استقبل قائمقام جبيل على راس وفد

استقبل رئيس جمعية"من حقّي الحياة "الخوري الدكتور طوني الخوري قائمقام ​جبيل​ السيدة نتالي مرعي على رأس وفد ضم رئيسة مركز جبيل للخدمات الإنمائية جمال شلهوب والاعلامية والناشطة الاجتماعية آليت زعرور، والمستشارة القانونية جيسيكا الخوري، ورئيسة الجمعية المسيحية للشابات - فرع جبيل منى صدقة، والمستشارة الاعلامية والناشطة الاجتماعية ألكسندرا عون، والمسؤولة عن فرع حبوب لجماعة اتحاد القلوب نتالي تريزيا، وعن العلاقات العامة في المجلس الرّعوي في رعية مار ماما - حبوب في مركزها الرئيسي في جبيل، واستضافهنّ على مائدة الإفطار.

وكانت الزيارة مناسبة لتبادل الأفكار والشكر، حيث نوّهت مرعي بعمل الجمعية المميّز والإستثنائي، وشكرت رئيسها الخوري طوني الخوري على ما تقوم به من نشاطات رائدة في خدمة ​المجتمع اللبناني​ بشكل عامّ، والجبيلي بشكل خاصّ، وعلى كافة الصعد؛ الإجتماعية والإنمائية، والصحيّة والثقافية وغيرها. كما وثمّنت تعاون الجمعيّة مع القائمقام، في فترة النزوح الأخيرة.

وبدوره، شكر الخوري القائمقام مرعي على عملها المميز على صعيد القضاء، وعلى حسّها الإنساني الذي برز بشكل خاصّ في إدارتها لأزمة النزوح الأخيرة، حيث كشفت عن مناقبية عالية في التعاطي مع ​النازحين​، والعاملين في الشأن الأجتماعي على حدٍّ سواء، وعن حضور لافت واستثنائي على أرض الواقع، مُثمّناً التعاون الذي تمّ ما بينها وبين الجمعيّة في تلك الفترة، مؤكّداً على الجهوزية الدائمة للتعاون.

بعد ذلك، قام رئيس الجمعية بعرض مرئي بهدف تعريف الحضور بالجمعية وبأهدافها، مُسلّطاً الضوء على خدماتها ونشاطاتها وإنجازاتها، مُبرِزاً دورها المهم التي قامت به، ولا زالت، في خدمة الإنسان والخير العامّ، واستمع إلى العديد من الأفكار القيّمة من الضيفات.