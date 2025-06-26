الدفاع المدني يعالج بقعة تلوّث بحري على شاطئ الجيّة

اشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انه بتوجيه من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، تدخّلت وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، وعناصر مركز الدامور العضوي البرّي، لمعالجة بقعة تلوّث بحري على شاطئ ​الجيّة​، وذلك فور ورود اتصال إلى غرفة العمليات المركزية في تمام الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم.

وقد توجّهت الفرق المختصة على الفور إلى الموقع، وأجرت كشفًا ميدانيًا تبيّن بنتيجته أن بقعة التلوّث تمتد على مساحة تُقدّر بحوالي ٣٠٠ متر مربع. وتمّ العمل فورًا على محاصرة البقعة والحدّ من انتشارها، باستخدام المعدّات الخاصة بمعالجة التلوّث البحري، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهذا التلوث الذي تبين انه نتج عن مبنى موجود على البر في تلك البقعة الجغرافية.

وفي هذا الإطار، تمّ إبلاغ وزارة البيئة بالتلوّث الحاصل، لإجراء ما تراه مناسبًا ضمن صلاحياتها، كما يجري العمل بالتعاون بين الدفاع المدني وبلدية الجيّة على إزالة التلوّث عن رمال الشاطئ، ونقل المادة الملوّثة إلى مكان مخصّص بعيدًا عن البيئة البحرية.

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات سحب المادة الملوّثة من سطح المياه وتجميعها في مستوعبات مخصّصة، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من أي ضرر بيئي محتمل واخذ عينات منها وتسليمها الى القوى الأمنية لتحديد نوع المادة الملوثة واجراء اللازم.

واكّدت المديرية العامة للدفاع المدني أنها ستواصل تنفيذ المهام الميدانية المطلوبة حتى التأكد من إزالة آثار التلوّث بشكل كامل، حفاظًا على سلامة الشاطئ اللبناني والبيئة البحرية.