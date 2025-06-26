خريس دعا الدولة للتحرك السريع من أجل الضغط أكثر على العدو الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701 والانسحاب من أراضينا

دعا النائب ​علي خريس​ الدولة للتحرك السريع من أجل الضغط أكثر على العدو الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701 والانسحاب من أراضينا، قائلاً:" يجب أن يكون الجميع يداً واحدة خاصة أن المرحلة القادمة صعبة، ففي قرى الحافة الأمامية الأهالي لم يعودوا الى منازلهم وهذا يستدعي تضامننا وتكاتفنا لأن أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو ​السلم الأهلي​".

وخلال حفل تكريم أقامته حركة أمل شعبة البازورية لأعضاء الماكينة الانتخابية في مطعم بسما، توجّه خريس بالشكر للبلدية السابقة على الجهود التي بذلوها طيلة الفترة الماضية والتي كانت قاسية في ظل عدم موجود إمكانيات، وبالرغم من ذلك استطاعت البلديات القيام بدورها على قدر المستطاع، كما أثنى على جهود الماكينة الإنتخابية مؤكداً أن المنافسة كانت ديمقراطية وأهلية وأخوية، وقد فازت لائحة ​التنمية والوفاء​. كما توجّه بالشكر لفرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي تقوم بدورها في السلم والحرب، ولطالما كانوا في الخطوط الأمامية وقدّموا مجموعة كبيرة من الشهداء خلال القيام بدورهم، قائلاً: " نعتز بأدوار الجميع خصوصاً في الجنوب ".

وأضاف في ظل الظروف التي نمر بها اليوم، والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، يقع على المجلس البلدي الجديد دور كبير في الإنماء والمطلوب خطة عمل موضوعية وطرح برامج قابلة للتنفيذ، مؤكداً أنهم كجهة سياسية سيكونون في خدمة البلديات.

ولفت الى أن موضوع الكهرباء والنفايات والمياه من أكبر الأمور التي تعاني منها البلديات، على أمل أن تتضاعف الإمكانيات، مؤكداً أننا من خلال المغتربين يمكننا دعم البلدات.