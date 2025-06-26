اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 26/6/2025، لدى مطاردة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ن.) أثناء تهريبه كمية من ال​مخدرات​ والأسلحة والذخائر الحربية بواسطة آلية نوع بيك أب عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة الشربين - الهرمل، بادر الأخير إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية، فردّوا بالمثل، ما أسفر عن احتراق الآلية وانفجار الذخائر داخلها، إضافة إلى اشتعال حريق في المكان، وقد عمل الدفاع المدني على إخماده. تجري المتابعة لتوقيف المطلوب".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء ملاحقة أحد مهربي الأسلحة والمخدرات عند الحدود اللبنانية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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