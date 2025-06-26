شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية: أغنية “إيد فى إيد” إهداء لكل من شارك فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

كشف حزب الجبهة الوطنية عن الهجف من إصداره أغنية وطنية جديدة بعنوان “إيد في إيد” فى الذكرى السنوية الـ12 لثورة 30، مشيرًا إلى أنها تعتبر إهداءً إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى الثورة التي مثّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، واستعادة حقيقية لهويته واستقراره.

وأوضح الحزب أن الأغنية تعكس روح الوحدة والتكاتف بين المصريين في مواجهة التحديات، وتجسّد قيم الوطنية والإرادة الشعبية التي صنعت هذا اليوم المجيد، ويأتي إطلاقها في إطار حرص الحزب على دعم الفنون الوطنية التي تزرع الانتماء، وتعزز الوعي لدى الأجيال الجديدة.

وأكد الحزب أن “إيد في إيد” هي رسالة حب ووفاء لكل من شاركوا في هذا اليوم دفاعًا عن الوطن، ولكل من يواصلون البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.