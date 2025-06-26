خسائر مباشرة تُقدّر بـ3 مليارات دولار لإسرائيل جراء الحرب مع إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشفت بيانات من وزارة المالية وسلطة الضرائب الإسرائيلية، نقلتها بلومبرغ اليوم، عن تقدير خسائر مباشرة تُقدّر بنحو 10 مليارات شيكل، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، ناجمة عن أضرار الصواريخ الإيرانية خلال الحرب التي دامت 12 يومًاز

تشمل هذه الخسائر تصليح المباني المتضررة، وتعويض الشركات التجارية المتضررة، في ظل اختراق الصواريخ للدفاعات الإسرائيلية، حسبما أظهرت تقارير المالية والإيرادات.

وأشار شاي آهرونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب، إلى أن حجم الأضرار غير مكافئ لأي حادث سابق في تاريخ إسرائيل، واصفًا الوضع بـ”الأسوأ الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي” .

وأفاد أن هذه الخسائر لا تشمل تكاليف الجانب العسكري من الحرب؛ فالتقديرات الأولية من وزير المالية بيزائيل سموتريتش تشير إلى أن الكلفة الإجمالية قد ترتفع إلى 12 مليار دولار، بينما يقدّر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الأثر الإجمالي بحوالي 6 مليارات دولار .

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