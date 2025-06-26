جنبلاط: صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط وإذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة

اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ الى ان هناك صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، وإذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة بالشكل والطريقة المناسبة، والسلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة.

ولفت جنبلاط في مؤتمر صحفي، بانه ابلغ الرئيس جوزاف عون أنّه هناك في موقع ما بالمختارة سلاحاً وطلب منه أن يستلم الجيش هذا السلاح. واوضح بانه عملت على تجميع سلاح "الحزب الاشتراكي" مركزياً وسُلّم للدولة منذ 3 أسابيع، وأتمنى على الأحزاب تسليم سلاحها بالشكل المناسب إلى الدولة.

واردف "رسالتي حول تسليم السلاح هي للجميع، وهناك أبواق من الكتّاب ينهالون يومياً على حزب الله بتسليم السلاح، ولكن ليس بهذه الطريقة نعالج الموضوع، ويجب إعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في لبنان بعيدًا عن الجنسية".

واوضح جنبلاط بان مزارع شبعا كانت وستبقى سورية، وهي تحت القرار الأممي 242 واسرائيل احتلتها. وتابع "في جولة اليوم انتصرت اسرائيل والغرب بالتحالف مع الولايات المتحدة".