عودة حجر المطحنة الأثري إلى دير مار يوحنا القلعة - بيت مري

استُعيد ​حجر المطحنة​ الأساس إلى دير مار يوحنّا القلعة – بيت مري، لمناسبة عيد مار يوحنّا المعمدان، بعد غياب لأكثر من ثلاثة عقود، بمسعى من رجا رعد وجوزيف واكيم، والذي كان نُقل من الدير عقب أحداث الحرب في العام 1990.

ويُرجّح علماء الآثار أن يعود عمر هذا الحجر إلى الحقبة الرومانيّة، أي إلى نحو مئتي عام قبل الميلاد، بحيث كان يُستخدم في صناعة النبيذ، الذي كان يُقدَّم كقربان للإله "بعل مرقد" – إله الخمر والرقص والبرق والرعد في الميثولوجيا الفينيقيّة – والذي عُرف لاحقًا في الثقافة الرومانيّة واليونانيّة باسم "جوبيتر"، إله السماء والموسيقى والاحتفالات.

وعبّر رئيس الدير المدبّر العام في الرهبنة الأنطونيّة المارونيّة الأب بشارة إيليّا عن "امتنانه العميق للسيّدين رعد وواكيم على مبادرتهما القيّمة"، مؤكّدًا أن "إعادة هذا الحجر إلى مكانه الأصلي تُشكّل خطوة مهمّة في الحفاظ على الذاكرة التاريخيّة للدير، وعلى الإرث الثقافي الذي يشكّل جزءا من الهويّة اللبنانيّة".

ووجّه الأب إيليّا نداءً إلى وزير الثقافة غسان سلامة والمدير العام للمديريّة العامة للآثار سركيس خوري، "لمتابعة ملفّ القطع الأثريّة التي أُخرجت سابقا من الموقع، والعمل على إعادتها إلى سياقها التاريخيّ الطبيعيّ، لما لذلك من أثر بالغ في حماية التراث الوطني وتعزيزه". وشدد على "أهميّة التعاون بين وزارة الثقافة والمديريّة العامة للآثار والرهبنة الأنطونيّة المارونيّة كما المجتمع المدنيّ، حرصا على صون هذا الإرث الفريد في لبنان للأجيال الصاعدة، وعلى أن حماية الذاكرة الثقافيّة والحضاريّة والروحيّة هي مسؤوليّة وطنية تتشاركها الدولة والمجتمع".

ويعد موقع دير قلعة الآثري الرومانيّ الثالث في لبنان بعد بعلبك ونيحا.