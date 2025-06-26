شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيع الديهى: جماعة الإخوان توظف الأحداث العالمية لترويج روايتها الزائفة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، الخبير في الشؤون الدولية، أن جماعة الإخوان تستغل الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية لصناعة سياقات كاذبة توظفها ضد الدولة المصرية، موضحا أن الجماعة تحاول إقناع العالم أن ما يحدث داخل مصر هو انعكاس لأزمات داخلية كبرى، بينما هي في الحقيقة تأثيرات عالمية تمر بها كل دول العالم.

وأشار "الديهي إلى أن الإخوان يحاولون إيهام الرأي العام الدولي بأن هناك قمعًا ممنهجًا في مصر، مستغلين تقارير مغلوطة من منظمات مرتبطة بهم، في حين أن الواقع يشهد بوضوح على تحسن مؤشرات الأمن والتنمية وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.

وأضاف الدكتور محمد ربيع الديهي، أن الإخوان يربطون كل أزمة دولية بما يسمونه " فشل الدولة المصرية"، دون أي اعتبار للمعايير الحقيقية أو للسياقات التي تمر بها المنطقة ككل، ولفت إلى أن هدفهم هو تشويه صورة مصر في الخارج، وحرمانها من فرص التعاون