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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالخميس، 26 يونيو 2025 04:56 م
تقدم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى الشعب المصري العظيم، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ.
وقال التحالف في منشور له "نسأل الله أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركة، وأن يحمل في طياته الأمن والاستقرار والتقدم لشعبنا ووطننا الغالي، وأن يجمعنا دائمًا على المحبة والعمل من أجل مستقبل أفضل".
التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي
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