اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الى ان دول أوروبية تعتقد أن ​إيران​ نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" بان التقييمات الأولية للمخابرات تشير إلى أن طهران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز: دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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