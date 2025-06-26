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فايننشال تايمز: دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأمريكية

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فايننشال تايمز: دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأمريكية

اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الى ان دول أوروبية تعتقد أن ​إيران​ نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" بان التقييمات الأولية للمخابرات تشير إلى أن طهران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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