وزير الدفاع الأميركي: معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات

اشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الى ان معلومات "سي آي إيه" تؤكد أن ضرباتنا في إيران أخرت برنامجها النووي. لسنوات. ولفت في مؤتمر صحفي من البنتاغون، الى انه "تم تسريب التقرير الاستخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة في إيران على أنها فاشلة".
ورأى هيغست بان الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس دونالد ترامب، وبفضل العمل العسكري الحازم في إيران وفر الرئيس ترمب الظروف لوقف الحرب.
واعتبر بانه ما فشل في إنجازه رؤساء سابقون بشأن رفع الإنفاق الدفاعي للناتو، أنجزه الرئيس ترامب.
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