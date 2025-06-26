لافروف: زيادة إنفاق حلف شمال الأطلسي لن تؤثر كثيرا على أمن روسيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إن قرار حلف شمال الأطلسي ​زيادة الإنفاق الدفاعي​ لن يؤثر كثيرا على أمن روسيا. ووافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء على زيادة هدف الإنفاق الجماعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، وأرجعت هذا إلى ما وصفته بأنه تهديد طويل الأمد تشكله روسيا فضلا عن ضرورة تعزيز الصمود المدني والعسكري.

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