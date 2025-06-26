بلومبرغ عن بيانات لوزارة المالية وهيئة الضرائب الإسرائيليتين: خسائر الحرب مع إيران تقدر بـ3 مليارات دولار

افادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات لوزارة المالية وهيئة الضرائب الإسرائيليتين، بأن "​خسائر الحرب​ مع إيران تقدر بـ3 مليارات دولار". وفي وقت سابق امس، اعلن صندوق ال​تعويضات​ الإسرائيلي، "اننا تلقينا 41,651 مطالبة منذ بدء الحرب مع إيران 32,975 منها تتعلق بأضرار في المباني".

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