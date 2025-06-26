"كتائب القسام": تدمير دبابتَين إسرائيليتين وناقلة جند وجرافة عسكرية بشرق جباليا

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس" بأنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكّد مقاتلونا تدمير دبابتَي "ميركافا" وناقلة جند وجرّافة عسكريّة من نوع "D9"، بـ 4 عبوات أرضيّة شديدة الانفجار معَدّة مسبقًا بشرق مدينة ​جباليا​ شمالي قطاع غزة، بتاريخ 20 حزيران الحالي".

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