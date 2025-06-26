خامنئي: إيران لن تقبل بمصطلح الاستسلام وأي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأميركية

توجّه المرشد الأعلى في إيران السيّد ​علي خامنئي​، بالتّهنئة إلى "الشّعب الإيراني العظيم، أوّلًا على الانتصار على الكيان الصّهيوني الزّائف، فبالرّغم من كل صخب الكيان الصّهيوني وادّعاءاته خارت قواه تقريبًا، وسُحق تحت ضربات الجمهوريّة الإسلاميّة"، مشيرًا إلى أنّه "لم يكن يخطر في بالهم ولا في خيالهم أن يتلقّوا مثل هذه الضّربات من قِبل الجمهوريّة الإسلاميّة، لكنّ ذلك ما حصل".

ولفت في كلمة له، إلى "أنّنا نشكر الله الّذي أعان قوّاتنا المسلّحة، فتمكّنت من اختراق دفاعاتهم المتقدّمة والمتعدّدة الطّبقات، ووضعت كثيرًا من مدنهم ومناطقهم العسكريّة تحت ضغط صواريخها، وسوّتها بالأرض عبر هجومٍ قوي باستخدام أسلحتها المتطوّرة. هذه من أعظم النّعم الإلهيّة، وهذا يُثبت أنّ على الكيان الصّهيوني أن يُدرك أنّ أيّ عدوان على إيران سيُكلّفه ثمنًا باهظًا. إنّه يفرض عليه كلفة كبيرة، وقد تحقّق ذلك بحمد الله، والمجد يعود إلى القوّات المسلّحة وشعبنا العزيز، الّذي أنجب هذه القوّات، ورعاها وساندها، وأطلق يدها لإنجاز هذا العمل العظيم، وعززها بذلك".

وركّز خامنئي على أنّ "التهنئة الثانية تتعلّق بانتصار إيراننا العزيزة على النظام الأميركي. لقد دخل النظام الأميركي في الحرب، حرب مباشرة، لأنّه شعر بأنّه إذا لم يتدخّل، فسيتمّ القضاء على الكيان الصهيوني بالكامل. لقد دخل الحرب لإنقاذه، لكنّه لم يحقّق أيّ مكسب من هذه الحرب. لقد هاجموا مراكزنا النوويّة، وهذا بطبيعة الحال يستوجب ملاحقة قضائيّة في محكمة دوليّة بنحو مستقل، غير أنّهم لم يتمكّنوا من تحقيق شيء يُذكَر".

واعتبر أنّ "الرئيس الأميركي ضخّم ما حدث بنحو مبالغ فيه، واتّضح أنّه كان بحاجة إلى هذا التضخيم. كان كلّ مَن يسمع تلك التصريحات يدرك أنّ هذه الكلمات تُخفي وراءها حقيقة أخرى. لم يتمكّنوا من فعل شيء، وعجزوا عن بلوغ الهدف الذي سعوا إليه. إنهم يضخّمون الأمور لكي يُغطّوا الحقيقة ويُبقوها طيّ الكتمان".

كما شدّد على أنّ "إيران حققت النصر هنا أيضًا، ووجّهت بدورها صفعة قوية إلى أميركا، إذ هاجمت إحدى أهمّ قواعد أميركا في المنطقة، أي قاعدة "العديد"، وألحقت بها أضرارًا. كما أنّ أولئك الذين حاولوا تضخيم تلك القضيّة، عملوا على التقليل من أهمية هذا الأمر، وزعموا أنّ شيئًا لم يحدث، في حين أنّ ما وقع كان حدثًا عظيمًا".

وأشار خامنئي إلى أنّ "قدرة الجمهوريّة الإسلاميّة على الوصول إلى قواعد أميركا المهمّة في المنطقة، وتمكّنها من اتخاذ إجراء ضدّها متى ما ارتأت الوقت مناسبًا، ليست بالأمر الهيّن، بل هي حدثٌ عظيم. هذا الحدث يمكن أن يتكرّر في المستقبل أيضًا، في حال ارتُكب أيّ اعتداء، وستكون الكلفة على العدوّ والمعتدي باهظة حتمًا".