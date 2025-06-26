مقتل 29 تلميذا على الأقل في جمهورية إفريقيا الوسطى بتدافع خلال امتحان البكالوريا

قُتل 29 تلميذا على الأقل في ​بانغي​ جراء ​تدافع​ ناجم عن انفجار محول كهربائي خلال امتحانات الشهادة الثانوية، بحسب وزارة الصحة. وأفادت وثيقة موثّقة من وزارة الصحة، بـ"وفاة 29 شخصا في مستشفيات بانغي". ولم تتوافر أعداد دقيقة حتى مساء الأربعاء. ووقت وقوع الانفجار كان هناك أكثر من 5300 تلميذ يقدّمون الفحوص لليوم الثاني من الامتحانات الثانوية.

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