اشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الى أن "قطاع غزة يشهد إبادة جماعية"، داعيا إلى "تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل بشكل فوري".
ولفت في حديث لصحافيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، الى أن "الوضع الكارثي للإبادة الجماعية تتكشف في غزة" بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرا حول الوضع الإنساني في القطاع.
وأضاف أنه في هذا السياق "يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني: قطاع غزة يشهد إبادة جماعية وعلى أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.