رئيس الوزراء الإسباني: قطاع غزة يشهد إبادة جماعية وعلى أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل

اشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الى أن "قطاع غزة يشهد ​إبادة جماعية​"، داعيا إلى "تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل بشكل فوري".

ولفت في حديث لصحافيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، الى أن "الوضع الكارثي للإبادة الجماعية تتكشف في غزة" بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرا حول الوضع الإنساني في القطاع.

وأضاف أنه في هذا السياق "يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فورا".