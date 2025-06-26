ترامب: لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني

جدد الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​ في تصريح له على منصة "تروث سوشيال"، التأكيد بانه لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني، وذلك في تصريح غير مباشر على معلومات صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية التي اشارت الى ان "دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية".

واوضحت "فايننشال تايمز" بان التقييمات الأولية للمخابرات تشير إلى أن طهران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.