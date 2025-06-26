رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا لا تبدو قادرة على الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة

اشار رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، الى أن "أوروبا لا تبدو قادرة على الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة وهذا أمر غير مفهوم بالنسبة لشعوبها"، معتبرا أن "ما يحدث في غزة غير مقبول إنسانيا ويجب أن يكون لأوروبا موقف قوي وواضح".
وأكد أن "على إسرائيل التوقف عن رفض كل تقرير موضوعي يصف ما يجري في غزة".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت مستشفيات غزة بـ"مقتل 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 19 بمدينة غزة وشمال القطاع".
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