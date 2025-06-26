قتيلان و17 مصابا جراء عواصف في فرنسا

ضربت عواصف عنيفة فرنسا ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين، أحدهم إصابته بالغة".

من جهتها، رفعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "مستوى الإنذار بسبب خطر العواصف الرعدية".

بعد موجة حر دفعت الحرارة إلى ما يزيد عن 35 درجة مئوية الأربعاء في مناطق واسعة من فرنسا، تم تسجيل ​عواصف رعدية​ ورياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة طوال الليل، مما تسبب في أضرار مادية واسعة النطاق.

وفي الإجمال، لا يزال 100 ألف منزل بدون كهرباء، خاصة في وسط البلاد، بحسب الحماية المدنية.