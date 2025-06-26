الأباتي رزق ترأس قداسًا احتفاليًا في الذكرى الـ27 لرحيل الأب أنطونيوس طربيه

ترأس الرّئيس العام للرهبانيّة المارونيّة المريميّة الأباتي ​إدمون رزق​، الذّبيحة الإلهيّة في كنيسة دير سيدة اللويزة- زوق مصبح، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، وذلك على نيّة راحة نفس الرّاهب الماروني المريمي ​الأب أنطونيوس طربيه​، بمناسبة الذّكرى السّابعة والعشرين لرحيله.

وتوجّه الأب رزق إلى المؤمنين، قائلًا: "أيّها الأحبّاء، يا من تأتون إلى دير سيدة اللويزة لتطلبوا شفاعة الأب طربيه، أنتم الأوفياء الّذين تؤمنون بأنّ الرّب قد ميّز خادمه الرّاهب المريمي في مسيرته، ها هو يجمعنا مجدّدًا بعد 27 عامًا على انتقاله، حيث نستذكر حياته لا كذكرى فقط؛ بل كشهادة حيّة تنبض بالإيمان".

وشرح "كيف جسّد الأب طربيه حياة الإنجيل من خلال التّواضع، الخدمة، والتّسليم الكامل لمشيئة الله"، مشيرًا إلى أنّه "علّمنا أنّ المحبّة ليست شعارًا، بل حياةً يوميّة تُعاش في الصّمت والخدمة والصّلاة. علّمنا أن نرى الله في تفاصيل حياتنا اليوميّة وفي وجه المتألم والمحتاج".

وشدّد رزق على "أهميّة الاستمرار في حمل تراث الأب طربيه بالعمل من أجل مجد الله،" داعيًا إلى أن "نكرّم أبونا أنطون بالسّير على خطاه، ولنصبح شهادة حيّة تنطق بأنّ الله يختار البسطاء ليعلن بهم مجده". وختم: "نطلب منك يا أبونا أنطون أن تذكرنا في صلواتك، وأن تعلّمنا أن نحب يسوع كما أحببته، لكي ندخل معك يومًا إلى الفرح الكامل في حضرة الآب".