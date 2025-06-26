هاني افتتاح سوق وملتقى "hup baalbeck": ٨٠٠ مليون دولار قيمة الاضرار الزراعية الذي تكبدها المزارعون

رعى وزير الزراعة نزار هاني افتتاح سوق وملتقى "hup baalbeck" للجمعية اللبنانية للتعايش والانماء "lacode"، في مركز الجمعية خلف مطعم السندباد في بعلبك، وتخلل الافتتاح احتفال في باحة السوق والملتقى المشروع المفتتح من قبل الجمعية على مساحة تجمع بين الامل والعمل والطابع الحرفي والصناعي بحضور النائبين غازي زعيتر وملحم الحجيري، المفتي بكر الرفاعي، راعي ابرشية بعلبك المارونية المطران حنا رحمة، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس مصلحة الزراعة في ​بعلبك الهرمل​ عباس الديراني، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس، رئيس ​الجمعية اللبنانية للتعايش​ والانماء حسين حسن، المدير التنفيذي للجمعية محمد صلح فعاليات سياسية قيادات امنيةواجتماعية.

افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، عرفت للاحتفال رشا صلح فتوجهت بالشكر لكل من حمل الفكرة من مهندسين وعمال ومتطوعين.

وفي كلمة له، اكد رئيس الجمعية حسين حسن على التعاون مع الجمعيات الشريكة لتحسين الامن الغذائي، وقال: "هناك ١٢ منحة للمتفوقين ببعلبك الهرمل، بالاضافة الى دعم الطاقة الشمسية وعدد نشاطات الجمعية وتقديماتها التي بدات ببناء مجسم للسيدة العذراء عند مدخل مدينة بعلبك، ومنها انتقل العمل الى مغر الطحين ومن الاهتمام بالحجر للاهتمام بالبشر افتتحنا عدد من المطابخ الموزعة على مناطق البقاع، ووزعنا عشرات الاف حصص الطعام وعملنا على الربط بين المزارع والمستهلك في السوق الجديد وعلى توفير الفرص للمزارعين بشراء الانتاج منهم بشكل مباشر بدون وسيط.

المدير التنفيذي محمد صلح اضاء على مشروع "بعلبك هب" شرح ابعاد المكان وبجهود الجيران وسماحة المفتي الشيخ بكر الرفاعي اصبحت منطقة نابضة بالحياة والامل والناس نتيجة شراكة بين الاهل والشركاء عملنا على تحويل الركام للحياة، تامين مساحة للمزارعين والمزارعات تمكين ومساعدة المزارع، صالة عرض للحرفيين والحرفيات، وسيكون مكان للانشطة الجماعية والثقافية. واردف "سنضيء الشارع ونطلي الجدران بالتعاون مع الجمعيات بتكلفة ٧٥ الف دولار".

وتحدث هاني عن موضوع الاضرار الزراعية الذي تكبدها المزارعون، وقال عملنا مع منظمة الفاو تقرير خاص عن الاضرار الزراعية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، هناك مزارع تهدمت واراضي تضررت، وخيم وشبكات مياه واناس تركت مواسمها.

واضاف هناك ٣٥٠ قرية تضررت بسبب الاعتداءات، اما الايجابية بالموضوع عمل مربو الدجاج على تربية الدجاج تحت الخيم البلاستيكية، وعمل المزارعون على حراثة ارضهم وزرعوها من جديد بعد اختبار قامتا به وزارتا البيئة والزراعة حول كمية الفوسفور التي لم تؤثر على الزراعة.

واكد هاني ان لا سيادة مكتملة بدون زراعة فالزراعة هي نبض الحياة. واكد على دور الوزترة باقامة حلقات التدريب والتوعية والارشاد برؤية واضحة.وختم متناولا تجربته الشخصية حول محمية ارض الشوف التي جاءت بدون تكاليف النقل والانقال للنتجات الزراعية بعيدا عن الفوضى الموجودة في الاسواق، مشددا على فتح اسواق محلية بعملية ربط الاقتصاد الحر بالتعاون مع الوزارة يمكن ان نكمل بالطابع الرسمية بالتعاون مع مجلس النواب وفق علاقة بين المزارع والمصنع.