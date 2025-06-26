اعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة في بيان، بانه "سيُقام يوم الأحد 29-06-2025، سباق “تسلّق الهضبة الأوّل” – “Course de côte”، في بلدة فالوغا، وذلك اعتبارًا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 17:00. وسينطلق السّباق من ساحة فالوغا، حتى معمل المياه التابع لشركة “صحّة”. كما ستُجرى تمارين تدريبيّة بتاريخ الغد 27-06-2025 في بلدة فالوغا -منعطفات معمل شركة المياه “صحّة”، اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 15،00، لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السّيارات على طول مسلك السّباق وإقفال جميع المتفرعات المؤدّية إليه، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.
واملت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، حفاظاً على السّلامة العامّة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير يومي الجمعة والأحد في فالوغا بمناسبة سباق "تسلّق الهضبة الأوّل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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