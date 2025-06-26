"النشرة": إصابة جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة بيت ليف

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"إصابة شخص جرّاء غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيليّة مستهدفةً درّاجةً ناريّةً عند المدخل الغربي لبلدة ​بيت ليف​، وقد تحرّكت سيّارات الإسعاف إلى المكان".

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