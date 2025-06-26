النشرة: انفجار "بيك أب" محمّل بالأسلحة والقذائف تابع للمهربين في جرود الهرمل نتيجة اشتباك مع الجيش لمنع التهريب

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان ​الجيش اللبناني​ اطلق النار على سيارة من نوع بيك اب لم يمتثل سائقه لاوامر التوقف على حاجز فيسان شمالي ​الهرمل​، وخلال فراره اصطدم باحد اعمدة الكهرباء ما ادى لاحتراقه على الفور فيما فرا سائقه الى جهة مجهولة

وافادت مصادر متابعة ان البيك كان يحتوي على اسلحة وذخائر.