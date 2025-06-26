افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الجيش اللبناني اطلق النار على سيارة من نوع بيك اب لم يمتثل سائقه لاوامر التوقف على حاجز فيسان شمالي الهرمل، وخلال فراره اصطدم باحد اعمدة الكهرباء ما ادى لاحتراقه على الفور فيما فرا سائقه الى جهة مجهولة
وافادت مصادر متابعة ان البيك كان يحتوي على اسلحة وذخائر.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انفجار "بيك أب" محمّل بالأسلحة والقذائف تابع للمهربين في جرود الهرمل نتيجة اشتباك مع الجيش لمنع التهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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