وفد من حركة امل زار مقر السفارة الايرانية في بيروت متضامناً ومهنئاً بالإنتصار الكبير الذي حققته ايران على اسرائيل

حضر وفد قيادي رفيع من ​حركة أمل​ إلى مقر سفارة ​الجمهورية الإسلامية الإيرانية​ في لبنان، متضامناً ومهنئاً بالإنتصار الكبير الذي حققته ايران على ​الكيان الصهيوني​ الآثم. وكان في استقباله القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد توفيق صمدي، وفد حركة أمل الذي ترأسه عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور ​خليل حمدان​، ضم النائب أيوب حميد، نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ حسن المصري، عضو المكتب السياسي في حركة أمل الدكتور طلال حاطوم، مقرر المكتب السياسي حسن ملك، وعضو المكتب السياسي علي عبدالله، مسؤول العلاقات الخارجية الدكتور علي حايك وعضو المكتب محمد عيسى.

على إثر اللقاء، قال عضو هيئة الرئاسة في حركة الدكتور خليل حمدان: "جئنا باسم حركة أمل إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت وكان لنا شرف اللقاء مع سعادة القائم بالأعمال السيد توفيق صمدي لكي نحيّي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ثباتها في مواجهة الأعداء من كل حدب وصوب. وبالتالي نحن نستنكر وندين هي الهجمة الكبيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الإعتداء الكبير الذي قام به العدو الصهيوني، ولكن بالواقع المواقف الرائدة للجمهورية الإسلامية التي لم نستغربها اطلاقا عنوانها الثبات والصمود في هذه المواجهة الكبيرة".

واردف حمدان "لقد تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هجمات متعددة منذ إنتصارها وحتى اليوم، ولكنها في كل مرة كانت تنفض عنها الغبار وتعود من جديد لتدهش العدو والصديق على هذا الإداء الراقي. كما أتينا لنقدم واجب التعزية بالشهداء، ولنحيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورجالاتها على الإنتصارات بدءاً من القائد الإمام السيد علي الخامنئي الذي استطاع أن يعبر هذه المرحلة إلى بر الأمان بكل قوة وثبات بالرغم من فقدان العديد من القادة الذين تم الإعتداء عليهم من قبل العدو الصهيوني".

واضاف حمدان: "نحن نحمل تحيات دولة الرئيس نبيه بري، وتحيات اخواننا في حركة أمل لسعادة القائم بالأعمال ومن خلاله إلى القائد الإمام السيد علي الخامنئي وإلى قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها ورجالاتها وأبطالها".