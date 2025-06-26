اجتمع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اليوم برئاسة مارون حلو وانتخب المحامي بول يوسف كنعان اميناً عاماً للرابطة المارونية وجوهينة هيكل أمينة للمال. وتستقبل ​الرابطة المارونية​ يوم الثلاثاء 1 تموز التهاني في كاتدرائية مار جرجس بيروت من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7 مساء.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس التنفيذي للرابطة المارونية انتخب بول كنعان أمينًا عامًا وجوهينة هيكل أمينة للمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.