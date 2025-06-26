النائب ينال صلح يزور وزير الدفاع ويبحث معه عدد من الملفات

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة النائب ينال الصلح، وتم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة ب​دعم المؤسسة العسكرية​ وتعزيز مقومات صمودها في المرحلة الراهنة.

وقدم النائب صلح شكره للمؤسسة العسكرية على ما تقدمه لجهة تثبيت الأمن في محافظة بعلبك الهرمل، كما تناول موصوع الحدود مع سوريا والمشاكل التي تعاني منها لا سيما في بلدات معربون وعرسال ومنطقة الحدود في البقاع الشمالي.