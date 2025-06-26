ذكرت قناة "الجديد"، أنّ "النّائبة العامّة الماليّة بالإنابة القاضية دورا الخازن أوقفت 12 شخصًا من أصحاب فروع "​Betarabia​" في قضية كازينو لبنان، بعد إقفال مكاتبهم الثّمانية".

كانت هذه تفاصيل خبر القاضية الخازن أوقفت 12 شخصًا من أصحاب فروع "Betarabia" بعد إقفال مكاتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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