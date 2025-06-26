أعلنت بلدية زحلة- معلقة وتعنايل، أنّ "في إطار عملها الدّؤوب لحفظ الأمن ومكافحة المخالفات، أوقفت دوريّة ليليّة تابعة لشرطة بلديّة زحلة- معلقة وتعنايل درّاجةً ناريّةً مخالفةً في منطقة حوش الأمراء، كان على متنها شابان، أحدهما لبناني والآخر سوري الجنسيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "خلال التّفتيش، عُثر بحوزتهما على نحو 500 حبّة من مادّة الكبتاغون المخدّرة، إضافةً إلى مبلغ مالي بالدّولار الأميركي، ما أثار شبهات قويّة حول ضلوعهما في عمليّات ترويج مخدرات"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليمهما مع المضبوطات إلى مخفر المعلقة- زحلة، حيث فُتحت التّحقيقات بإشراف الجهات القضائيّة المختصّة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة".
وجدّدت البلديّة زحلة التّأكيد على "التزامها بحماية أمن المدينة وأهلها، وملاحقة كل ما يهدّد السّلم الأهلي، ضمن خطّة متكاملة لتطبيق القانون وصون المجتمع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية زحلة: دورية ليلية أوقفت مروجَي مخدرات في حوش الأمراء وضبطت 500 حبة كبتاغون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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