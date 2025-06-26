وزير الصحة تسلّم شهادة تكريم من تحالف "غافي" للقاحات وبحث تعزيز الشراكات الدولية لدعم الرعاية الصحية بلبنان

تسلّم وزير ​الصحة العامة​ ركان ناصر الدين في قمة غافي ​Gavi​ (التحالف العالمي للقاحات) شهادة تكريم للبنان تطلق عليه تسمية "​بطل التلقيح​" (​Vaccination Champion​) موقعة من المديرة التنفيذية للتحالف سانيا نيشتار تقديرًا لالتزامه البارز في التحصين وتقدمه في تعزيز وتقوية النظام الصحي خلال الفترة الإستراتيجية الواقعة بين عامي 2021-2025.

واشار ناصر الدين الى أن "الوزارة تعتزم إطلاق خطة إنتقالية لمدة عامين لتيسير عملية التمويل الذاتي للبرنامج الوطني الموسع للتحصين، حرصًا على الإستمرار في تأمين التلقيح لجميع الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية من دون أي تمييز وحمايتهم من الأمراض مما ينعكس إيجابًا على سلامة المجتمع بشكل عام"، مؤكدا أن لـ"غافي" دورًا أساسيًا في نجاح هذه الخطة"، داعيًا إلى دعمها.

وقد تبلغ الوزير ناصر الدين خلال اجتماعه بكل من الرئيسة التنفيذية لـ"غافي" سانيا نيشتار ورئيس مجلس الإدارة خوسيه مانويل باروزو، موافقة التحالف على إرسال وفد إلى لبنان في شهر تموز المقبل للقيام بزيارات رسمية للمسؤولين وجولات تفقدية على المراكز والمؤسسات الإستشفائية الصحية.

في سياق اخر، واصل ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية جوزاف عون المشاركة في قمة غافي Gavi (التحالف العالمي للقاحات) المنعقدة في بروكسل – بلجيكا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومؤسسة بيل غيتس تحت عنوان: "الصحة والإزدهار بفضل التلقيح"، بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الصحة في العالم وعدد كبير من كبار مسؤولي الإتحادات والمنظمات الأممية والدولية. ومن بين أبرز الحضور رؤساء إسبانيا وكرواتيا والبرتغال وأنغولا وغانا وأفريقيا الوسطى ووزير خارجية بريطانيا ووزراء الصحة في فرنسا والإمارات والبحرين ورئيسة الإتحاد الأوروبي ورئيس الإتحاد الأفريقي ومدير عام ​منظمة الصحة العالمية​ ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.

ومن اللقاءات المهمة والبارزة للوزير ناصر الدين لقاؤه مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس غبريسوس والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاترين راسل. كما كان له اجتماع مع المسؤول عن التنمية العالمية في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، كريستوفر إلياس.

وشارك وزير الصحة العامة في سلسلة من ورش العمل وطاولات النقاش التي ضمت عددًا كبيرًا من الشركاء الإقليميين وتمحورت حول سبل تفعيل التحصين. وكان تنويه من هؤلاء لجهود وزارة الصحة العامة في إعطاء الأولوية لتأمين التحصين للأطفال كافة في لبنان، كونه المدخل الأساس للرعاية الصحية الأولية ومن خلاله تمكنت الوزارة من الوصول إلى الأمهات وكافة أفراد العائلة والمجتمع بما فيها المدارس والحضانات في مجمل المناطق اللبنانية من دون أي تفرقة بين جنسية أو انتماء، وهو مما أدى إلى جعل لبنان خاليًا من شلل الأطفال للعام العشرين على التوالي.