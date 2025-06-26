الجيش: توقيف مواطنَين ببعلبك بجرائم سرقة ومخدرات وإطلاق نار و5 بعكار لحيازتهم أسلحة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الكيال- ​بعلبك​، المواطنَين (ج. ج.) و(ر. ج.) المطلوب توقيفهما بجرم السّرقة والاتجار بالمخدّرات وإطلاق النّار، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "وحدة من الجيش أوقفت أيضًا عند حاجز الرويمة- ​عكار​، 5 مواطنين لحيازتهم أسلحةً حربيّة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".