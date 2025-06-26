جمعية "لا للمخدرات- NFD": افتتاح مركز تأهيل وإزالة السموم للرجال

أعلنت جمعية "لا للمخدرات- NFD"، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، "الافتتاح الرّسمي لمركز تأهيل وإزالة السّموم للرّجال". ودعت في بيان، جميع المواطنين الّذين لديهم استفسارات أو يرغبون في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل من خلال موقعها الإلكتروني: https://www.nfd-nofordrugs.org، أو الاتصال على الرقم: 0096170166011.

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