أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "الجريح الّذي أُصيب بمسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت درّاجته النّاريّة في بلدة ​بيت ليف​- قضاء بنت جبيل، استشهد في المستشفى متأثّرًا بإصاباته البليغة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيد نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجته النارية في بيت ليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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