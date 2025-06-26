جامعة قناة السويس تُكرم نقيب الإعلاميين لأبحاثه في العلوم البينية بين الاقتصاد والإعلام

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القاهرة - سامية سيد - كرمت اليوم جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على دوره البارز ونتاجه العلمي في العلوم البينية بين الاقتصاد والإعلام، وتم منحه درع الجامعة، بعد أن ألقى محاضرة شاملة بعنوان: (اقتصاديات الإعلام الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي) في المؤتمر العلمي السادس للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، والذي عقد بكلية التجارة تحت عنوان: (التطبيقات الاستراتيجية للتقنيات الذكية في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال).

كما أهدت كلية التجارة جامعة قناة السويس درع الكلية للسيد النائب الدكتورطارق سعده ، عقب الانتهاء من محاضرته التي جاءت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور الأستاذة الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد عزمي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور هشام البحيري أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة.

وعقب المؤتمر التقى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ السيد الأستاذ الدكتور ناصر مندور، وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين نقابة الإعلاميين وجامعة قناة السويس، وتحديدًا في مجالات التدريب والتطوير للعنصر البشري، وإنشاء وحدة مكافحة الشائعات بالجامعة، بالإضافة إلى مجالات أخرى يتضمنها مشروع بروتوكول مقترح للتعاون بين الجهتين.

وفي ختام زيارته للجامعة، أعرب النائب الدكتور طارق سعده عن سعادته بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة في عهد الأستاذ الدكتور ناصر مندور، تعليميًا وعلميًا وبحثيًا وإداريًا، كما توجه نقيب الإعلاميين بالشكر للسيد رئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال، واللقاء المثمر، والتكريم الذي تلقاه سيادته من الجامعة.

تكريم نقيب الإعلاميين لأبحاثه في العلوم البينية

تكريم نقيب الإعلاميين لأبحاثه في العلوم البينية

تكريم نقيب الإعلاميين لأبحاثه في العلوم البينية