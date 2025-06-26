شكرا لقرائتكم خبر عن "المواطن أولا": قفزات كبيرة فى دعم السلع وبرامج الحماية الاجتماعية خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك عن موازنة العام المالي 2025/2026 إلي مجلس النواب، أن الحكومة أولت اهتمام كبير خلال الفترة من يوليو 2024 حتي مارس 2025 بتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعي، من خلال زيادة التمويل الموجه إلى برامج الدعم والحماية والتنمية البشرية، في إطار استراتيجية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح البيان أن مخصصات دعم السلع التموينية شهدت ارتفاع كبير، حيث بلغت 95.0 مليار جنيه، بنسبة نمو 37% مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق، بما يعكس حرص الدولة على ضمان الأمن الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

وفيما يخص دعم شبكات الأمان الاجتماعي، ارتفعت مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" لتصل إلى 30.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 24% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، دعما للفئات الأكثر احتياجًا من الأسر والأفراد.

وأشار البيان المالي إلى تخصيص 15.8 مليار جنيه بمعدل نمو 41% لدعم مجالات تنموية وخدمية مختلفة، 9.5 مليار جنيه بمعدل نمو 8%، ضمن بنود الحماية الاجتماعية الأخرى.

ويشير البيان المالي، إلي أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة، أيضا شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 11.0 مليار جنيه، بنسبة نمو 35%، ما يعكس التزام الحكومة بتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية وتحسين الوصول إلى خدمات العلاج للفئات غير القادرة.

ولفت البيان أن هذه الزيادات تعكس أولوية الدولة في توجيه الإنفاق العام لصالح المواطن، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الحفاظ على التوازن المالي والاستدامة في إدارة الموارد العامة.