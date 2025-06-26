شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يمارسون الكذب الممنهج لتشويه مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تواصل بث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية ضمن مخطط ممنهج يستهدف النيل من استقرار البلاد.

وأكد "ربيع"، أن ماكينة الإخوان الإعلامية ما زالت تعمل بكثافة من الخارج، حيث تُصنع الأكاذيب وتُبث يوميًا في صورة "تسريبات"، أو "فضائح"، أو "تقارير مفبركة".

وأوضح أن الجماعة تعتمد على أسلوب "الصدمة والتكرار"، حيث تنشر أخبارًا كاذبة تحمل اتهامات ضد مؤسسات الدولة، وتُكررها عبر حسابات وهمية وجيوش إلكترونية، حتى تترسخ في أذهان البعض، مستغلين أزمات عابرة أو قرارات حكومية تحتاج لشرح أو تواصل فعال.

وأشار إلى أن الجماعة تلعب الآن على أوتار معيشية واجتماعية، وتختلق قصصًا عن اختفاء قسري وتعذيب، رغم أن الواقع يكذب كل هذه الادعاءات، لكن الجماعة تراهن على من هم خارج مصر، ممن لا يعرفون الحقيقة، أو ممن لديهم موقف مسبق.

وحذر ربيع من أن الهدف الحقيقي لهذه الشائعات هو ضرب الروح المعنوية للشعب المصري، والتشكيك في أي إنجاز يتم تحقيقه، مؤكدًا أن الدولة تواجه حربًا نفسية باردة تستلزم الوعي المجتمعي والرد الحاسم من الإعلام الوطني.