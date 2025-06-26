شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 75 ألف معلم مساعد و30 ألف طبيب وممرض سنويا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير المالية أحمد كجوك في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 المقدم منه إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن حزمة من الإجراءات الحكومية لسد العجز في الكوادر البشرية الحيوية اعتبارا من يوليو 2025، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، وذلك ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح البيان أنه سيتم خلال العام المالي الجديد تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع 30 ألف معلم مساعد جديد سنويا، 25 ألف معلم ممن اجتازوا المسابقات في العامين السابقين ولم يتم تعيينهم بعد، 20 ألف معلم مساعد للعمل في المعاهد الأزهرية.

و أشار البيان إلى الاستعانة بـ60 ألف معلم بالحصة، وذلك لسد العجز القائم في المدارس بمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارها.

وفي قطاع الصحة، لفت البيان إلى أنه سيتم تعيين 30 ألف مكلف (أطباء/ تمريض) سنويا، في إطار خطة الوزارة لتقوية البنية البشرية للقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمة في المستشفيات والوحدات الصحية.

كما أشار البيان إلى تخصيص 10 آلاف وظيفة إضافية على مستوى أجهزة الدولة المختلفة، بهدف سد العجز في بعض التخصصات الإدارية والفنية، وتحقيق الكفاءة في أداء المهام الحكومية