مسؤول ألماني : حان الوقت لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 ، أن الوقت حان لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودعا في كلمة بالبرلمان الألماني إلى التعامل بشكل إنساني مع الفلسطينيين في غزة، وعلى رأسهم النساء والأطفال والمسنون.

وقال ميرتس: "الآن، اليوم، حان الوقت لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 188 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وعن الصراع بين طهران وتل أبيب، شدد المستشار الألماني على حق الأخيرة في الوجود والدفاع عن أمن الإسرائيليين.

وأضاف أنه منذ سنوات كان هدف النظام في إيران "القضاء على دولة إسرائيل"، معتبرا أن "قضيتنا الوطنية هي الدفاع عن وجود دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن طهران "مولت وسلحت حماس وحزب الله والحوثيين"، لافتا إلى أن النظام الإيراني "يزعزع" استقرار الشرق الأوسط بأسره منذ عشرات السنين.

المصدر : وكالات