مقتل شخصين جراء عواصف قوية في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي شخصان حتفهما في فرنسا جراء عواصف قوية اجتاحت البلاد عقب موجة من الحر الشديد، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، الأربعاء، نقلاً عن السلطات.

وفي مقاطعة تارن إيه جارون جنوب فرنسا، توفي طفل "12 عاماً" بعدما سقطت شجرة بالقرب من مجرى مائي أثناء محاولته الاحتماء مع أسرته، بحسب ما نقلته قناة "بي إف إم تي في" عن خدمات الطوارئ.

ولقي سائق دراجة رباعية حتفه بعدما اصطدم بشجرة سقطت على الطريق، في قرية بشمال غرب فرنسا.

وتجاوزت درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في العديد من أنحاء فرنسا، قبل أن تتحول فجأة إلى عواصف رعدية عنيفة.

وبلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما دفع هيئة الأرصاد إلى إصدار تحذير من سوء الأحوال الجوية يشمل 57 مقاطعة.

وأعلنت فرق الدفاع المدني أن خدمات الطوارئ تعاملت مع مئات البلاغات، في وقت انقطعت فيه الكهرباء مؤقتاً عن أكثر من 100 ألف منزل.

ووصلت سرعة الرياح إلى 112 كيلومترا في الساعة أعلى برج إيفل، في حين غمرت مياه الأمطار العديد من محطات المترو وتسببت في تعطيل حركة المرور.

وخلال 20 دقيقة فقط، انخفضت درجات الحرارة في باريس بمقدار 11 درجة مئوية.