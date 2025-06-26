وزارة الخارجية الفلسطينية تدين جريمة المستوطنين شرق رام الله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العُزّل، والتي كان آخرها في قرية كفر مالك شرق رام الله، حيث أضرموا النيران في عدد من المنازل والمركبات، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر على الفلسطينيين في القرية، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، كما طالبت بمحاسبة منظمات المستوطنين الإرهابية وملاحقتها قضائيًا، وفرض عقوبات فورية على الجهات التي تدعمها وتوفر لها الحماية السياسية والأمنية، بما يضمن وقف هذه الجرائم ووضع حدٍ لإفلات مرتكبيها من العقاب.

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