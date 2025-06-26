لابيد: دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو أو منحه عفوًا تُعدّ تدخلًا في الإجراءات القانونية في إسرائيل

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية ​يائير لابيد​ دعوة الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أو منحه عفوا، معتبرا أنه "تدخل في إجراءات إسرائيل القانونية".

واشار لابيد في مقابلة مع "واينت"، الى ان "مع كل الاحترام لترامب، لكن ليس من المفترض أن يتدخل في عملية قانونية في بلد مستقل"، مضيفا "أفترض أن هذا تعويض يقدمه له، لأنه سيقوم بالضغط عليه في قضية غزة – لإنهاء الحرب. هذا يتناسب مع أسلوب ترامب".

وكان ترامب عبّر عن "صدمته من استدعاء نتانياهو للمحكمة رغم البطولات التي قدمها لإسرائيل وعلى وجه الخصوص ضد إيران".

وقال "صدمت عندما سمعت أن دولة إسرائيل، التي عاشت للتو إحدى أعظم لحظاتها التاريخية، وتقودها بحزم حكومة بنيامين نتانياهو، تواصل ملاحقتها السخيفة لرئيس وزرائهم العظيم في زمن الحرب! أنا وبيبي مررنا للتو بجحيم معا، نحارب عدوا قديما وشرسا لإسرائيل، وهو إيران، ولم يكن بإمكان بيبي أن يكون أفضل أو أكثر شدة أو قوة في حبه لهذه الأرض المقدسة المذهلة".